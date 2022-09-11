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Происшествия11 сентября 2022 6:08

Жительница Кузбасса пригласила в гости интернет-знакомого и стала жертвой преступления

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Новокузнецка лишилась золотой цепочки после того, как пригласила в гости интернет-знакомого. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

25-летняя девушка познакомилась в социальной сети с жителем Прокопьевска. Почти месяц они общались по переписке, после чего, новокузнечанка пригласила 30-летнего молодого человека в гости. Наутро, уходя, он попросил у хозяйки квартиры деньги на такси, но девушка отказала. Тогда мужчина сорвал с ее шеи золотую цепь и ушел. Пострадавшая обратилась в полицию. Похитителя поймали. Оказалось, что мужчина рассчитался ювелирным украшением с водителем такси за проезд из Новокузнецка в Прокопьевск. При этом выяснилось, что прокопчанин ранее уже был судим - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ).