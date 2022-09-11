На следующей неделе Кузбасс посетит Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

Рабочая поездка Николая Патрушева состоится 12-13 сентября. Планируется, что он посетит ряд объектов, а также проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибири. В этом совещании примут участие полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и главы других регионов Сибирского федерального округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.