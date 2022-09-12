В Кузбассе пропал мужчина в белых вязаных тапочках

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе разыскивается 80-летний Равель Лутфуллович Алтынбаев. Ориентировку на пропавшего без вести опубликовали в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

В воскресенье, 11 сентября, пожилой мужчина ушел в неизвестном направлении. Предполагается, что он может находиться в Кемерове и пгт. Ижморский.

Пропавший невысокого роста (165 см), нормального телосложения, у него русые с проседью волосы, карие глаза.

Мужчина был одет в свитер в сине-белую полоску, светлую рубашку в клетку, черные брюки, белые вязаные тапки с красным принтом.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пенсионера или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.