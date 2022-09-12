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Общество12 сентября 2022 2:10

Жители Кемерова пожаловались на транспортный затор в районе цирка

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Яндекс. Пробки

Фото: Яндекс. Пробки

Утром в понедельник, 12 сентября, дороги в районе закрытого на ремонт Красноармейского моста сковали автомобильные пробки. Об этом «Комсомолке» сообщил один из горожан.

По его словам, огромный затор образовался на улице Соборной от проспекта Октябрьского до моста через реку Искитимку по проспекту Ленина.

- Сегодня в пробке у цирка простояли 20 минут. Обычно заторы значительно меньше, - рассказал горожанин Александр.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение в сторону центра также затруднено на проспекте Ленина и на проспекте Октябрьском (от Пионерского бульвара), а также по Притомскому проспекту.