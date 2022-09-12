В Кемерове у Красноармейского моста начали установку новых опор освещения

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове рабочие приступили к установке новых опор освещения у Красноармейского моста. Об этом рассказал мэр города Илья Середюк в своем телеграм-канале.

По его словам, 16 новых опор уже появились на подходах к мосту со стороны цирка и парка Жукова. Вчера было выполнено основание для замены еще двух опор на пересечении улиц Мичурина и Красноармейской. На самом мосту после завершения ремонтных работы будут установлены еще четыре опоры со светодиодными светильниками.