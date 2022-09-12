За ремонтом Красноармейского моста в Кемерове следят камеры «Ростелекома»

Фото: пресс-служба Ростелеком.

«Ростелеком» в Кузбассе организовал видеонаблюдение за ходом ремонта Красноармейского моста в Кемерове. Специалисты федерального провайдера установили камеры для круглосуточного мониторинга выполнения работ. Услуга облачного видеонаблюдения дает возможность в режиме реального времени контролировать объект, а также просматривать записи из архива.

- Видеонаблюдение - эффективный инструмент для удаленного мониторинга хода ремонта. Заказчик может контролировать поставку материалов, соблюдение сроков выполнения работ, техники безопасности и дисциплины. Услуга видеонаблюдения становится все более популярной у самых разных компаний и органов власти. Наша компания обладает необходимыми ресурсами, цифровой инфраструктурой и нужным опытом для реализации сложных задач, - комментирует Егор Кочнев, заместитель директора - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Видеонаблюдение от «Ростелекома» - это цифровое облачное решение для контроля безопасности людей, территорий, мониторинга эффективности выполнения работ. Управлять сервисом удобно через личный кабинет везде, где есть доступ в интернет. Записи видео хранятся в облаке до 30 дней.

Подробнее узнать об услугах и сервисах «Ростелекома» и оставить заявку на подключение можно по номеру 8 (3842) 75 35 65, а также на сайте компании.

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