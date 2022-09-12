В Минздраве Кузбасса прокомментировали фотографию с разрушенным потолком в поликлинике

Сегодня в соцсетях была опубликована фотография одной из поликлиник в Белове, на которой запечатлен разрушенный потолок. На снимке видно, что с потолка попадала на пол плитка.
Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте
По словам автора снимка, после дождя в поликлиническом отделении горбольницы №1 рухнул потолок.
Ситуацию прокомментировали в Минздраве Кузбасса. По данным ведомства, в больнице идет капитальный ремонт в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
- В настоящий момент строительные бригады ремонтируют крышу, - пояснили в Минздраве.