Сквер Жукова в Новокузнецке станет первой зоной без алкоголя и курения

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Сквер имени Г. К. Жукова в Новокузнецке, открытие которого состоится в ближайшее время, станет первой зоной без алкоголя и курения. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

По его словам, в городе стремятся заложить новый стандарт культуры. И это касается не только запрета на курение и распитие алкоголя в общественных местах, но и уважительного отношения к чужому труду. Мэр обратил внимание, что «самокатчики» по ночам «устраивают представления» и портят газон.

- Очень жаль, что на знаке не разместили еще и запрет на порчу газонов. Вроде это должно быть как само собой разумеющимся... Накануне специалисты УДКХИБ все дорожки убрали и специально промыли. А утром мы видим такую картину, - написал глава Новокузнецка, опубликовав снимки, на которых видны следы от колес на газоне.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Сергей Кузнецов сообщил, что в сквере включили камеры видеонаблюдения и впредь любителей покататься по траве будут наказывать за нарушение благоустройства. Вандалам будет обеспечен как минимум штраф за административное правонарушение. При этом комментаторы посоветовали главе города привлекать нарушителей к общественным работам.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Напомним, что этим летом в сквере имени Г.К.Жукова была проведена реконструкция. На территории была установлена 17-метровая стела «Город трудовой доблести». Ее торжественное открытие состоится на этой неделе.