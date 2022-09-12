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Происшествия12 сентября 2022 5:08

На бульваре Строителей в Кемерове провалился асфальт: комментарий мэрии

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Жители Кемерова сообщили, что на бульваре Строителей провалился асфальт. На обращение отреагировали представители администрации города.

Сообщение о ЧП появилось в соцсетях в воскресенье, 11 сентября. По словам горожан, огромная дыра в асфальте образовалась в районе дома № 19.

В кемеровской мэрии сообщили, что яма была огорожена. Сейчас специалисты проводят обследование места ЧП и выясняют причину просадки грунта. Затем они приступят к восстановлению поврежденного участка.