В Кузбассе пропала 22-летняя студентка медколледжа

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе пропала без вести 22-летняя Норжилма Балчыновна Кенден. Поисками девушки занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Норжилма Кенден перестала выходить на связь 31 августа. По информации волонтеров, она может находиться Ленинске-Кузнецком или Новокузнецке.

Пропавшая невысокого роста (140 см), у нее черные волосы, глаза карие.

В одном из местных пабликов сообщается, что девушка является студенткой 2-го курса медицинского колледжа.

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.