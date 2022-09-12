Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 8:07

В Кузбассе женщина погибла под колесами поезда

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе 51-летняя жительница Прокопьевска погибла под колесами поезда. О трагическом инциденте рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

ЧП произошло на перегоне станций Прокопьевск - Зеньково. Машинист увидел женщину, переходящую железнодорожные пути, подал звуковой сигнал и начал экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 51-летняя жительница Прокопьевска. Пока неизвестно, почему женщина переходила железнодорожные пути, не обращая внимания на сигналы приближающегося поезда.

По данному инциденту следственным управлением на транспорте СК России будет проведена процессуальная проверка.