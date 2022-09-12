В Кузбассе мужчина избил до смерти жену, пока внучка ждала его в машине

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 63-летнего жителя Березовского, который убил супругу, приговорили к восьми годами колонии. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в августе 2020 года. Мужчина зашел домой пообедать, оставив в машине внучку. В квартире он поссорился со своей женой и в ходе конфликта избил ее предметами, которые попались под руку. 64-летняя женщина скончалась на месте. После этого мужчина отправился по делам, оставив дверь открытой. Вечером, когда они с внучкой вернулись домой, девушка обнаружила тело бабушки и вызвала сотрудников полиции. Мужчина не признался в преступлении и заявил, что не виновен. Однако следствие получило неопровержимые доказательства его причастности к смерти женщины.

Присяжные заседатели признали мужчину виновными, на основании их вердикта приговором суда ему назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.