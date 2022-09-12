Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 10:56

В Белове затопило поликлинику

Крышу раскрыли для ремонта, несмотря на осень
Сергей БАБАНАКОВ
В здании сняли старую крышу ради ремонта.

В здании сняли старую крышу ради ремонта.

Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Настоящий потоп произошел в городской поликлинике №1 города Белово. Произошло это, когда в здании на улице Чкалова стали производить капитальный ремонт крыши.

Дальнейшее можно увидеть на видео, распространяемом в местных чатах: первый же дождь залил все крыло. Пострадал подвесной потолок с плафонами, пол и лавочки затопило грязной водой с крыши.

Что любопытно, крыло поликлиники, прилегающее к затопленному, сейчас продолжает работу. Разве что вход теперь с торца здания.

В управлении здравоохранения Белова подтвердили, что в настоящее время рабочие занимаются ремонтом крыши поликлиники в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». И подчеркнули, что на время работ все специалисты переведены в другие кабинеты, так что в пострадавшем крыле никого не было.

Также представитель беловского горздрава сообщил, что все ремонтные работы в здании планируется завершить до 30 октября.