В Белове затопило поликлинику

В здании сняли старую крышу ради ремонта. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Настоящий потоп произошел в городской поликлинике №1 города Белово. Произошло это, когда в здании на улице Чкалова стали производить капитальный ремонт крыши.

Дальнейшее можно увидеть на видео, распространяемом в местных чатах: первый же дождь залил все крыло. Пострадал подвесной потолок с плафонами, пол и лавочки затопило грязной водой с крыши.

Что любопытно, крыло поликлиники, прилегающее к затопленному, сейчас продолжает работу. Разве что вход теперь с торца здания.

В управлении здравоохранения Белова подтвердили, что в настоящее время рабочие занимаются ремонтом крыши поликлиники в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». И подчеркнули, что на время работ все специалисты переведены в другие кабинеты, так что в пострадавшем крыле никого не было.

Также представитель беловского горздрава сообщил, что все ремонтные работы в здании планируется завершить до 30 октября.