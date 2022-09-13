В кузбасской школе повесили перевернутый триколор: официальный комментарий

Фото: Я живу [В] Прокопьевске [В] Киселевске / ВКонтакте

В Прокопьевске во время церемонии исполнения гимна и поднятия флага РФ в одной из школ флаг повесили вверх ногами. Об этом рассказали очевидцы, разместив также в соцсетях соответствующее видео.

На кадрах видно, как школьники устанавливают флаг, однако последовательность полос перепутана так, что получился триколор Сербии.

- Вот вам и уроки патриотизма в Прокопьевске. Даже флаг путем поднять не могут. Вместо российского триколора сербский получился, - написал автор видео.

В министерстве образования Кузбасса подтвердили, что подобный инцидент произошел в Прокопьевске.

- В прокопьевской школе № 2 действительно при поднятии государственного флага было перепутано направление крепления полотна. Ошибка была оперативно исправлена сотрудниками школы, после чего флаг был торжественно поднят под гимн Российской Федерации, - рассказали в ведомстве, подчеркнув, что социальный педагог и замдиректора по воспитательной работе, ответственные за мероприятие, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Чтобы подобные случаи не повторялись, в муниципалитеты был повторно направлен церемониал поднятия флага, отметили в министерстве образования.