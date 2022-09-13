На кузбасской трассе камеры стали фиксировать непристегнутых водителей

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

У камер фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на трассе Кемерово - Новокузнецк, появились новых возможности - они смогут распознавать непристегнутых водителей. Об этом рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Речь идет о приборах, установленных на 122-м километре автодороги. Теперь помимо нарушений скоростного режима, камеры стали фиксировать водителей, передвигающихся без использования ремней безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции будут обрабатывать полученные данные, после чего по почте направлять нарушителям постановления для оплаты штрафа.

В ГИБДД напомнили, что первые подобные приборы были установлены в Кемерове в сентябре 2021 года на пересечении улицы Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев. Этим летом камеры также появились на проспекте Ленина, 98 в Кемерове и в Новокузнецке (на пересечении проспектов Пионерский, Ермакова и улицы Тольятти). За время работы новых приборов было вынесено более 25 тысяч постановлений о нарушениях. Штраф за нарушение правил применения ремня безопасности составляет тысячу рублей (статья 12.6 КоАП РФ).