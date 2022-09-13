В Кузбассе будут судить подростка, который убил знакомую во время празднования Нового года

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе перед судом предстанет 18-летний новокузнечанин, который убил женщину, а также совершил еще несколько преступлений. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел на Новый год. Юноша вместе с матерью находились в гостях у знакомой. Хозяйка квартиры выпила и, разгорячившись, выразилась нецензурной бранью в адрес умершей сестры молодого человека. Юноша разозлился и начал избивать женщину. Мать попыталась его остановить, однако он не реагировал на ее просьбы. В итоге хозяйка от полученных травм скончалась на месте, а мать с сыном после этого ушли из квартиры. Тело женщины обнаружил супруг, который в новогоднюю ночь находился на работе.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что молодой человек уже совершил несколько преступлений. Так, он украл сумку, оскорбил сотрудника полиции и пытался убить человека. Кроме того, вместе со своим 25-летним знакомым он совершил кражу.

Юноша изначально не хотел ни в чем сознаваться, однако под тяжестью неопровержимых доказательств признал свою вину. Сейчас дело передано в суд.