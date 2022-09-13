Секретарь Совета Безопасности России провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса

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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Администрация правительства региона сообщает, что на встрече также присутствовал полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

Отмечено, что обсудили вопросы промышленной безопасности на объектах угледобывающей отрасли Кузбасса. Кроме того, были обсуждены темы связанные с реализацией ряда новых инфраструктурных проектов, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие региона.

Напомним, что в Кемерове 12 сентября Секретарь Совета Безопасности провел выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибири. Николай Патрушев на два дня прибыл в регион с рабочей поездкой.