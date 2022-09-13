15 сентября губернатор Кузбасса проведет прямой эфир в соцсетях

Фото: пресс-служба АПК

15 сентября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответит на вопросы жителей региона из социальных сетей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал главы региона «Цивилев. Live».

Прямой эфир в соцсетях состоится в 18.30. Губернатор коснется тем, которые выберут жители путем голосования - оно уже запущено в аккаунтах главы региона. На этот раз предлагается выбрать из 10 тем: «Начало отопительного сезона», «Строительство новых дорог», «Благоустройство общественных пространств», «Сельское хозяйство. Сбор урожая», «Современное школьное образование» (кванториумы, IT-кубы, «Точки роста»), «Уборка территорий, в том числе очистка контейнерных площадок», «Развитие физической культуры и спорта», «Модернизация учреждений культуры», «Поддержка бизнеса» и «Патриотическое воспитание детей и молодежи».

На данный момент больше всего голосов отдано за тему начала отопительного сезона.

Трансляцию прямого эфира можно будет посмотреть на страницах губернатора во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».