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Происшествия13 сентября 2022 4:54

В Кузбассе осудили жителя, избившего знакомого до смерти

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе осудили жителя, избившего знакомого до смерти.

В Кузбассе осудили жителя, избившего знакомого до смерти.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесен приговор 36-летнему жителю города Мыски, избившему до смерти знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в апреле прошлого года мужчина у себя в квартире распивал алкоголь в компании знакомого. Во время застолья гость высказался оскорбительно о подруге мужчины. Кузбассовец разозлился и избил 61-летнего знакомого сначала руками, а после металлической палкой. Мужчина скончался на месте полученных повреждений.

Утром следующего дня домой вернулся брат 36-летнего мужчины. Он его разбудил, тот попросил вызвать скорую помощь. Медработники констатировали смерть 61-летнего гостя.

Кузбассовца задержали. Он сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил жителя к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.