В Новокузнецке задержали мужчину, избившего посетительниц кафе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке росгвардейцы задержали мужчину, избившего двух посетительниц кафе. В пресс-службе Росгвардии по Кузбассу сообщили, что ночью экипаж прибыл на сигнал «тревога» в одно из круглосуточных заведений.

К экипажу Росгвардии обратился супруг 29-летней жительницы. Он рассказал, что мужчина нанес несколько ударов по лицу его жене, а затем избил еще одну женщину, которая пыталась заступиться за его супругу. Стражи правопорядка задержали ранее неоднократно судимого 31-летнего новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения. На место происшествия вызвали скорую помощь. В медучреждение с подозрением на сотрясение головного мозга доставили 29-летнюю новокузнечанку. Второй посетительнице оказали помощь на месте.

Росгвардейцы передали кузбассовца сотрудникам органов внутренних дел.