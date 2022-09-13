В Кузбассе за неделю более 250 человек пострадали от клещей

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В больницы Кузбасса за неделю по поводу присасывания клещей обратились 274 человека, в том числе 90 детей. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала сезона активности клещей от этих лесных кровопийц пострадали 27 189 человек, из них 5 548 детей и подростков.

В лабораториях было исследовано более 18 тысяч клещей, снятых с пострадавших. В 708 паразитах был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 6 642 - возбудитель клещевого боррелиоза, в 1064 - возбудитель анаплазмоза, в 1179 - возбудитель эрлихиоза.

С подозрением на клещевые инфекции в больницы были госпитализированы 484 человека. У части из них болезнь подтвердилась. Так, у одного пациента выявили моноцитарный эрлихиоз человека, у 83 - клещевой вирусный энцефалит, у 165 - боррелиоз.