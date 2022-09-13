В Кузбассе пропали мужчина с женщиной

Фото: Лиза Алерт Кузбасс
В Мариинском районе пропали без вести супруги Михаил и Ольга Раннелевы. О поисках пары объявили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».
Мужчина и женщина исчезли 9 сентября.
Михаилу 27 лет. Он высокого роста (180 см), нормального телосложения, у него светло-русые волосы, голубые глаза. Его супруге Ольге - 24 года. Она среднего роста (160 см), нормального телосложения, у нее черные волосы, зеленые глаза. Во что пропавшие были одеты, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении молодых людей или готов оказать помощь в их поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.