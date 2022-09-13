В Кузбассе пройдет прямой эфир с министром образования региона Софьей Балакиревой. Об этом сообщили в ЦУР Кузбасса, на платформе которого состоится общение.

Эфир состоится 14 сентября в 17.30. Мероприятие будет транслироваться в группе ЦУР во «ВКонтакте». Министр ответит на вопросы, связанные с началом нового учебного года.

Фото: сайт министерства образования Кузбасса

Обращения жителей принимаются уже сейчас - в комментариях под анонсом. Также вопросы можно будет задать во время прямого эфира.

Напомним, что на этой неделе жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти по телефонам прямой линии.