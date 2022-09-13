В Кузбассе задержали 19-летнего курьера, похитившего у жительницы 160 тысяч рублей

Фото: opertv.ru.

В Прокопьевске полицейские по горячим следам задержали 19-летнего курьера, похитившего у женщины 160 тысяч рублей. В ГУ МВД по Кузбассу сообщили, что в полицию обратилась 51-летняя жительница.

Женщине поступил звонок. Жительницу убедили, что ее внук совершил ДТП и сбил людей, чтобы «мирно решить проблему», нужно было передать 160 тысяч рублей через посредника. Она сказала злоумышленникам, что у нее деньги находятся на счете. Через некоторое время мошенница перезвонила и сообщила, что жительницу ожидает автомобиль, который отвезет ее в банк.

Водитель свозил ее до кредитной организации, она обналичила деньги и передала их курьеру. Жительница позвонила внуку только после передачи денег и узнала, что ДТП не было, и она стали жертвой аферистов.

Правоохранители установили и задержали около банкомата 19-летнего жителя, забравшего у женщины деньги. Молодой человек менее месяца назад уже был задержан за аналогичное преступление и находился до суда под подпиской о невыезде. Тогда он похитил у пенсионерки 100 тысяч рублей, но не перечислил деньги «заказчику», а потратил их на телефон, мотоцикл, одежду и алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.