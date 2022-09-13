Секретарь Совета Безопасности РФ осмотрел Президентское кадетское училище в Кемерове

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В ходе рабочего визита в Кузбасс Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев вместе с губернатором Сергеем Цивилевым посетил Президентское кадетское училище в Кемерове.

Николай Патрушев и Сергей Цивилев осмотрели учебно-лабораторные кабинеты биологии, физики, химии, оснащенные современным оборудованием, а также кабинеты робототехники, авиамоделирования, автотренажеров, шахматный клуб, фото- видеостудии, классы хореографии, хоровой студии.

Напомним, что Секретарь Совета Безопасности России провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса. Также Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибири.