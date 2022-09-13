Кузбассовцы устремились на восток России

Кузбассовцы стали чаще ездить в дальневосточные регионы страны.

Жители Кузбасса за последний год кратно увеличили мобильную активность по пути в дальневосточные регионы — от Иркутска до Владивостока. Кузбассовцы вышли на второе место по интернет-активности в дороге. Автомобилисты из шахтерского края скачали 38% трафика от всего объема данных на федеральных трассах Сибири и Дальнего Востока. Лидируют красноярцы — 53%, замыкают тройку новосибирцы — 9%. К таким выводам пришли аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевых автомагистралей Р-255, Р-297 и А-370, где, по данным Роскомнадзора за второй квартал этого года, процент покрытия сети оператора составляет от 91,7% до 99,6%.

На федеральной трассе А-370 «Уссури», которая связывает Сибирь с Хабаровском и Владивостоком, количество автопутешественников из Кузбасса выросло в 2,5 раза. Специалисты это связывают с увеличившимся потоком большегрузов, на которых мобильный интернет обеспечивает навигационную точность устройств, работу онлайн-сервисов и приложений.

Второй по популярности стала федеральная трасса «Сибирь» (Р-255), по которой кузбассовцы едут на отдых в Хакасию и на озеро Байкал, также трасса связывает дороги до Алтая и Горной Шории. Количество путешественников из Кузбасса минувшим летом увеличилось здесь почти на 30%, а мобильный трафик и голосовая связь — в среднем на 20% по сравнению с весенними месяцами.

Партнерский материал.