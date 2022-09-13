Кузбасс станет площадкой Всероссийского форума «Вместе - ради детей!»

Фото: АПК.

В Кузбассе соберутся более 1,5 тысячи специалистов со всей страны, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере поддержки семьи и детства с 21 по 23 сентября. А также поделиться наработками по данному направлению. Об этом сообщает администрация правительств региона.

Отмечено, в форуме примут участие делегации 75 регионов (43 из них приедут для очного участия, 32 подключатся в формате видеоконференций). Дискуссионные площадки будут организованы в Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове и Ленинске-Кузнецком. В рамках форума пройдет расширенное заседание Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка.

Также на форуме будут работать профессиональные площадки по созданию семейных многофункциональных и микрореабилитационных центров. Кроме того, отдельной темой мероприятий станет создание опорных региональных площадок, оказывающих помощь детям с психоэмоциональными травмами, а также несовершеннолетним мамам. Особое место в программе занимает «Социальная неделя регионов», в ходе которой пройдут онлайн-трансляции на интерактивной платформе.