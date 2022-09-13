В Кузбассе попал под суд житель, избивший до смерти знакомого за просьбу уйти из дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 52-летний житель города Топки, избивший до смерти знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в декабре прошлого года мужчина несколько дней распивал алкоголь в гостях у знакомого. А когда хозяин попросил, чтобы кузбассовец покинул дом, между ними произошла ссора. Гость разозлился и избил 55-летнего жителя до потери сознания, а затем скрылся.

Избитого потерпевшего обнаружила соседка, она вызвала «скорую помощь». Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины. Кузбассовца установили, он сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.