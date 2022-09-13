Секретарь Совета Безопасности РФ осмотрел социальные объекты в Кемерове

Фото: АПК.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев вместе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в СФО Анатолием Серышевым и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым посетили спорткомплекс «Кузбасс-Арена».

Николай Патрушев отметил, что объекты, которые посетили, в том числе «Кузбасс-Арена», соответствуют проведению не только всероссийских соревнований, но и мирового уровня. В «Кузбасс-Арена» будут созданы 50-метровый бассейн с искусственной волной и аэротруба для парашютного спорта. В дальнейшем «Кузбасс-Арена» будет соединяться теплым переходом с Ледовым дворцом «Кузбасс».

Кроме того, Николай Патрушев, Анатолий Серышев и Сергей Цивилев осмотрели Московскую площадь и новую набережную, которая строится в Кемерове.

Напомним, что Секретарь Совета Безопасности РФ осмотрел Президентское кадетское училище в Кемерове. Также провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса. Кроме того, Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибири.