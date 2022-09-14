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Общество14 сентября 2022 1:08

Глава Кемерова показал ремонт сцены в парке Жукова

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В ходе реконструкции в парке Жукова будут отремонтированы сцена и зрительские места. Сейчас специалисты ведут работы на этом объекте, сообщил мэр города Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что все металлические элементы проверены на прочность, сейчас их обрабатывают антикоррозийным составом. Кроме того, отремонтировано основание трибун, вместо старых скамеек устанавливают новые – из древесно-полимерного композита.

- Выполняется гидроизоляция конструкций сцены. Рабочие приступили к обшивке «ракушки» современными материалами. Поверхность облицовки сцены хотим сделать чешуйчатой, – сообщил Илья Середюк.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово