Глава Кемерова показал ремонт сцены в парке Жукова

Фото: администрация г. Кемерово

В ходе реконструкции в парке Жукова будут отремонтированы сцена и зрительские места. Сейчас специалисты ведут работы на этом объекте, сообщил мэр города Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что все металлические элементы проверены на прочность, сейчас их обрабатывают антикоррозийным составом. Кроме того, отремонтировано основание трибун, вместо старых скамеек устанавливают новые – из древесно-полимерного композита.

- Выполняется гидроизоляция конструкций сцены. Рабочие приступили к обшивке «ракушки» современными материалами. Поверхность облицовки сцены хотим сделать чешуйчатой, – сообщил Илья Середюк.

Фото: администрация г. Кемерово