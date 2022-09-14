В кемеровской мэрии опровергли информацию о проверке системы оповещения

Фото: архив "КП"
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Администрация Кемерова опровергла информацию о том, что 14 сентября в городе будет проведена техническая проверка системы оповещения населения. Накануне такие сообщения появились в социальных сетях и telegram-каналах.
- Информация о сегодняшней проверке в Кемерове системы оповещения с включением сирен не соответствует действительности, - сказали в мэрии.
Сирены в городе завоют, но намного позже. По информации Управления ГО и ЧС Кемерова, проверка системы оповещения запланирована на 5 октября.