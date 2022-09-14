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Общество14 сентября 2022 1:41

В кемеровской мэрии опровергли информацию о проверке системы оповещения

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Администрация Кемерова опровергла информацию о том, что 14 сентября в городе будет проведена техническая проверка системы оповещения населения. Накануне такие сообщения появились в социальных сетях и telegram-каналах.

- Информация о сегодняшней проверке в Кемерове системы оповещения с включением сирен не соответствует действительности, - сказали в мэрии.

Сирены в городе завоют, но намного позже. По информации Управления ГО и ЧС Кемерова, проверка системы оповещения запланирована на 5 октября.