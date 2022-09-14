В Кузбассе пожарные спасли трех человек из горящей многоэтажки

Фото: МЧС Кузбасса

Вчера вечером в девятиэтажном доме на улице Косыгина в Новокузнецке произошел пожар. Об этом рассказали в МЧС Кузбасса.

О возгорании в многоэтажке в оперативную службу сообщили жители. На место вызова незамедлительно были направлены несколько пожарно-спасательных подразделений.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались семь человек. В ходе разведки огнеборцы обнаружили и спасли еще трех жильцов. Людей вывели на свежий воздух, используя специальные спасательные устройства капюшонного типа.

Одновременно с этим пожарные потушили огонь в квартире на шестом этаже. В результате пожара там обгорела мебель на общей площади 8 кв.м. По предварительным данным, возможной причиной ЧП стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.