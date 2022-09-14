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Общество14 сентября 2022 4:09

В Кузбассе пострадавшему в ДТП 11-летнему мальчику выплатят компенсацию морального вреда

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке суд взыскал с виновника ДТП компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Авария произошла в апреле 2022 года. Водитель автомобиля Nissan Cefiro сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы (ушиб ноги и ссадины на лице), ему было назначено амбулаторное лечение. Кроме того, после произошедшего мальчик стал замкнутым, встревоженным, боялся выходить из дома, у него нарушился аппетит.

В связи с этим прокурор Куйбышевского района направил в суд иск с требованием взыскать с виновника ДТП 40 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил эти требования.

Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района.