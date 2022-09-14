В Кузбассе под суд пойдет бывший начальник территориального отдела Ростехнадзора

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В Кузбассе под суд пойдет бывший начальник Новокузнецкого территориального отдела Сибирского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору. Мужчина обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, летом 2018 года 52-летний мужчина предложил представителю угольного предприятия отдать ему автомобиль с личным водителем. Взамен он пообещал закрыть глаза в случае выявления нарушений при ведении горных работ. Сделка состоялась, и начальник территориального отдела Ростехнадзора ездил на внедорожнике и пользовался топливными картами, принадлежащими автотранспортному предприятию, три года, пока об этом не стало известно сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия в доме и на рабочем месте новокузнечанина было проведено 12 обысков. Выяснилось, что бывший начальник причастен еще к одному преступлению. В 2021 года из корыстных побуждений он не организовал расследование несчастного случая с горнорабочим, дав указание рассматривать его как легкий. В результате чего травмированный шахтер не получил положенные ему выплаты.

Со следствием бывший начальник территориального отдела Ростехнадзора не сотрудничал, свою вину не признал. Сейчас уголовное дело передано в суд.