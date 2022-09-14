Фото: АПК.

Кузбасский и Донецкий политехнические вузы будут совместно готовить специалистов для тяжелой промышленности. Об этом сообщает администрация правительства региона.

КузГТУ посетил ректор ДонГТИ. Ректоры вузов подписали соглашение о сотрудничестве в ходе визита на расширенном Ученом совете. Документ предусматривает совместную научно-исследовательская деятельность, курсы повышения квалификации педагогов, развитие совместных дистанционных форм обучения. Кроме того, стороны договорились об обмене учебно-методической литературой.

Вузы заинтересованы в обмене опытом при подготовке специалистов. Также обсудят в рабочем порядке дополнительные пункты стратегии дальнейшего взаимодействия.