В Кемерове произошло ДТП с участием такси на перекрестке

Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 13 сентября в 21.00 произошло ДТП на пересечении Октябрьского проспекта с Пионерским бульваром. Очевидцы опубликовали кадры в соцсети. Подробности произошедшего сообщили в городском отделе ГИБДД.

Так, за рулем грузового автомобиля Ford был 58-летний мужчина. Он при выполнении поворота налево, либо разворота по зеленому сигналу светофора, не уступил дорогу и столкнулся с движущимся со встречного направления автомобилем Volkswagen Polo под управлением 54-летнего мужчины.

В ДТП никто не пострадал. Водители сами обратились в ОГИБДД.