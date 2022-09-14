Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 5:21

Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Миллион тонн зерна - это гарантия продовольственной обеспеченности нашего региона. А благодаря непрекращающейся работе по вводу в оборот новых земель, применению минеральных удобрений, улучшению качества семян и обновлению техники этого результата удалось добиться, обмолотив лишь половину всех засеянных зерновыми культурами земель. Это значит, что мы обеспечим Кузбасс хлебом с большим запасом, что крайне важно в нынешних экономических условиях, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С начала уборочной кампании в регионе уже намолочено:

- пшеницы - 417,5 тысячи тонн;

- ячменя - 266,6 тысячи тонн;

- овса - 82 тысячи тонн;

- гороха - 150,4 тысячи тонн;

- озимой пшеницы - 68,7 тысячи тонн;

- озимой ржи - 30,7 тысячи тонн.