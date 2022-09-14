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Общество14 сентября 2022 5:24

В Кузбассе оштрафовали коллекторов за звонки обанкротившейся должнице

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе оштрафовали коллекторов за звонки обанкротившейся должнице.

В Кузбассе оштрафовали коллекторов за звонки обанкротившейся должнице.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе коллекторская организация получила штраф за звонки обанкротившейся должнице. Об этом сообщает УФССП по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что поступило обращение от жительницы. Она ранее заключила договор займа, но своевременно свои обязательства не выполнила. Микрофинансовая организация привлекла коллекторов. Работники организации не проверили информацию о банкротстве женщины, продолжали требовать от нее погашения задолженности.

Так, юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности, получило административный штраф в размере 100 тысяч рублей.