За сутки в Кузбассе выявили 832 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 832 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 985 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 193 412 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 183 308 выздоровели, 2 609 скончались, 7 495 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.