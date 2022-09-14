Кузбасские врачи спасли пациентку, удалив с ее спины огромную опухоль

Фото: Минздрав Кузбасса

Врачи Кузбасского клинического онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта удалили пациентке огромную липому - это опухоль, которая не представляет для человека опасности, но может разрастись до пугающих размеров.

Это и произошло с 56-летней женщиной, липома которой вышла из-под контроля. Еще в 1998 году, когда женщина лечилась от остеохондроза, врачи сообщили ей, что у нее на спине появилось новообразование, которое рано или поздно начнет расти. Так и произошло. В 2005 году липома начала резко увеличиваться, но жительнице Кузбасса некогда было заняться своим здоровьем: ее поглотили заботы сначала о детях, потом о внуках, затем - о пожилых родителях.

В последние пять лет жизнь пациентки стала нестерпимой: женщина не могла спать на спине, наклоняться, ей было тяжело ходить и сидеть. Кроме того, она не могла подобрать себе одежду - три года ее гардероб состоял из одного-единственного платья, сшитого подругой.

Липома достигала невероятных размеров: около 50 см в длину и более 30 см в ширину, ее вес достигал 16 килограммов.

Фото: Минздрав Кузбасса

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Вера Шакуль и врач-онколог Анна Коптева провели операцию по удалению опухоли. Сейчас пациентка чувствует себя и хорошо и очень рада своему освобождению от такой непосильной ноши.