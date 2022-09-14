В Кузбассе более 100 тысяч человек прошли обследование в «Поездах здоровья»

Фото: пресс-службе АПК

В 2022 году 116 тысяч кузбассовцев получили медицинскую помощь в «Поездах здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

«Поезда здоровья» только называются поездами, на самом деле врачи выезжают в отдаленные сельские территории и малые города на специальных автомобилях, оборудованных лабораториями и диагностическими комплексами. Также в состав могут входить передвижные маммограф, флюорограф, пункт обследования на ВИЧ-инфекции. В этом году «Поезда здоровья» уже побывали в 229 населенных пунктах.

- Благодаря работе «Поездов здоровья» жители малых населенных пунктов могут пройти комплексное обследование рядом с домом, не выезжая в областные клиники, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным регионального Минздрава, чаще всего медики выявляют у кузбассовцев заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Медики отмечают, что вовремя поставленный диагноз и начатое лечение позволяют улучшить состояние человека или полностью вылечиться.

На этой неделе квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом могут получить жители Киселевска и деревень, входящих в состав округа. Прием ведут врачи узких специальностей, которых нет в местных поликлиниках: невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, пульмонолог, лор.