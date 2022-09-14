В Кузбассе осудили жителя, который из-за ревности молотком избил нового поклонника бывшей супруги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киселевске осужден ранее судимый 39-летний житель, который из-за ревности молотком избил нового поклонника бывшей супруги. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в январе текущего года поступило сообщение о нападении на мужчину. Правоохранители выяснили, что телесные повреждения мужчине причинил экс-супруг его сожительницы. Жителя задержали, его заключили под стражу. Оказалось, что мужчина из ревности спровоцировал конфликт, когда пришел в квартиру к жителю. Он стал наносить удары молотком по голове оппонента. Полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил кузбассовца к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.