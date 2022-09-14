Проект «Стань чемпионом» поможет детям Кузбасса выбрать любимый вид спорта

Фото: АПК.

Федеральный проект «Стань чемпионом» поможет детям Кузбасса определить любимый вид спорта. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В бесплатном тестировании могут участвовать дети от 5,5 до 12,5 лет. Проверка занимает до полутора часов. Специальный программно-аппаратный комплекс оценивает свыше 150 показателей.

Министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус отметил, что у детей, занимающихся «своим» видом, не будет пропадать интерес к спорту, а вместе с этим и к здоровому образу жизни.

Юные кузбассовцы могут пройти тестирование в Кемерове на базе Ледового дворца «Кузбасс» по адресу: проспект Притомский, 12, Сектор Д, кабинет 1154. Записаться можно на официальном сайте федерального проекта «Стань чемпионом».