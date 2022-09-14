Кузбассовцы с 19 по 23 сентября могут обменять монеты на купюры в Россельхозбанке

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Кемеровский региональный филиал Россельхозбанка приглашает кемеровчан и жителей области с 19 по 23 сентября 2022 года принять участие в мероприятии «День приема монеты от населения». Акция проводится совместно с Отделением по Кемеровской области Сибирского главного Управления Центрального Банка Российской Федерации.

В день акции клиенты смогут не только абсолютно бесплатно (без взимания комиссий) обменять «мелочь» на банкноты, но и получить сувениры с символикой Россельхозбанка.

Обмен монет Банка России на банкноты будет осуществляться во всех офисах продаж Кемеровского регионального филиала РСХБ в кассах. Справки по телефону (3842) 55-87-47.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).