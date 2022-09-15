-4 градуса: синоптики рассказали, где в Кузбассе ночью было холоднее всего

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, что ночь с 13 на 14 сентября была самой прохладной в сентябре на данный момент. В некоторых территориях было зафиксировано понижение температур до отрицательных отметок.

Так, холоднее всего было в Юрге и Красном - там столбики термометров показывали -4 градуса. По югу области было теплее, но наблюдались дожди. Например, в Таштаголе температура понижалась до +6 градусов. По словам синоптиков, понижению температур, особенно в ночные и утренние часы, способствует установившийся холодный антициклон.

В ближайшие дни резких перепадов температуры и давления не ожидается. По ночам будет 0... +5 градусов, по области до -5, а в дневное время в среднем +10... +15. Будет солнечно с переменной облачностью, преимущественно без осадков. В выходные возможна пасмурная дождливая погода. А с понедельника потеплеет, наступят солнечные дни.