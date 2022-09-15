В Кузбассе женщина отсудила 100 тысяч компенсации морального вреда у поджигателя

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киселевске судебные приставы взыскали c мужчины-поджигателя 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу женщины, чья квартира пострадала в огне. Об инциденте рассказали в ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчина совершил поджог квартиры, но от огня пострадала и соседняя квартира. Там обгорели обои, ламинат, двери, окна и мебель, а также личные вещи хозяйки. Женщина обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда, и ее требования были удовлетворены.

Поджигатель не оплатил задолженность в установленный срок. Тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства мужчины в банке, на его заработную плату и ограничили ему выезд из страны. После этого должник оплатил компенсацию морального вреда в полном объеме.