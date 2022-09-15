За сутки в Кузбассе выявили 841 новый случай коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 841 человека. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 1127 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 194 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 184 435 выздоровели, 2 612 скончались, 7 206 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.