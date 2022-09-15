Школьники Кузбасса остались без новых учебников из-за пожара на складе издательства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На площадке Центра управления регионом в ходе прямого эфира министр образования Кузбасса Софья Балакирева ответила на вопросы родителей школьников. Кемеровчанка в соцсетях поинтересовалась, когда в школы поступят новые учебники для первых классов. Она отметила, что дети обучаются по учебникам 2015 года.

Министр образования Кузбасса ответила, что случилась очень серьезная проблема.

- Буквально в начале лета сгорел склад издательства «Просвещение» и это проблема не только для первых классов. Мы понимаем и ждем поставок. Вот такой произошел форс-мажор, но стараемся, надеюсь, что в ближайшее время вопрос будет закрыт, - сообщила Софья Балакирева.

Также уточнила, что поставка новых учебников ожидается осенью.