«Начинаем новую охоту на «зайцев»: в Новокузнецке на борьбу с безбилетниками выпустят «катафалк»

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дорогах Новокузнецка появится «заячий катафалк» - это еще один из методов борьбы с безбилетниками в общественном транспорте. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в программе «Утро с мэром».

По его словам, в Новокузнецке число безбилетников в автобусах и троллейбусах практически не уменьшается, поэтому мэрия начнет «новую охоту» на «зайцев». Начиная с пятницы по городу будет ходить «заячий катафалк» - это ГАЗель черного цвета с красными полосками и нарисованными заячьими ушами.

- Эта «ГАЗель» будет подъезжать к местам, где стоят проверяющие. Проверяющие останавливают автобус и все те, кто не заплатил за проезд - будут заходить в «заячий катафалк». С ними будут разбираться там. На улице же холодно, дождь идет, - сказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что на безбилетников будут составлять протоколы. В случае если горожане будут оказывать сопротивление, их доставят в отдел полиции или вызовут правоохранителей на место.

Кроме того, с 15 сентября сотрудники администрации города будут выходить в течение дня и сами ездить на автобусах, чтобы смотреть, как пассажиры оплачивают проезд. Также глава озвучил в прямом эфире фамилии зайцев и место их работы или учебы. По его словам, эта рубрика станет постоянной.