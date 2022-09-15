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Общество15 сентября 2022 5:44

В Кемерове сирота смогла получить квартиру после вмешательства прокуратуры

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове сирота смогла получить квартиру после вмешательства прокуратуры.

В Кемерове сирота смогла получить квартиру после вмешательства прокуратуры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Кемерова, относящаяся к категории лиц из числа детей-сирот, обеспечена жильем. Прокуратура Кузбасса сообщает, что была проведена проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа.

В ведомстве рассказали, что 36-летняя жительница Кемерова в мае 2022 года была незаконно исключена из списка детей-сирот и снята с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Прокурор города главе города Кемерово внес представление с требованием устранить выявленные нарушения. После вмешательства прокуратуры жительницу восстановили в списке детей-сирот.

Кроме того, 14 сентября текущего года прокурор города лично вручил ей ключи от новой квартиры в многоквартирном жилом доме.