В Кемерове сирота смогла получить квартиру после вмешательства прокуратуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Кемерова, относящаяся к категории лиц из числа детей-сирот, обеспечена жильем. Прокуратура Кузбасса сообщает, что была проведена проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа.

В ведомстве рассказали, что 36-летняя жительница Кемерова в мае 2022 года была незаконно исключена из списка детей-сирот и снята с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Прокурор города главе города Кемерово внес представление с требованием устранить выявленные нарушения. После вмешательства прокуратуры жительницу восстановили в списке детей-сирот.

Кроме того, 14 сентября текущего года прокурор города лично вручил ей ключи от новой квартиры в многоквартирном жилом доме.